“إيكاس” تدعم استضافة المملكة لإكسبو 2030 وعقد القمتين “السعودية الأفريقية و”العربية الأفريقية” بالرياض

أكدت مفوضية المجموعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا “إيكاس”، دعمها ترشح المملكة لاستضافة معرض إكسبو 2030 في مدينة الرياض، لما تتمتع به المملكة من طموح كبير وقدرة على تحقيق أعلى مستويات الابتكار وتقديم تجربة غير مسبوقة لهذه النسخة العالمية.
كما أعربت المنظمة، في بيانٍ لها، عن دعمها القوي للمملكة بعقد القمتين “القمة السعودية الأفريقية الأولى” و”القمة العربية الأفريقية الخامسة” في مدينة الرياض. وفق “أخبار 24”.
واستقبل رئيس مفوضية المجموعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا “إيكاس” السفير جيلبرتو دا بيدادي فيريسيمو، في مقر المنظمة بالعاصمة الجابونية ليبرفيل، أمس (الثلاثاء)، المستشار في الديوان الملكي أحمد بن عبدالعزيز قطان، وبحثا معًا سُبل التعاون بين المملكة والمنظمة، بالإضافة إلى مناقشة فرص تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري والتنسيق المشترك بما يخدم المصالح المشتركة.