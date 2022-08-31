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رياضة > مران الهلال: “الفرج” يُشارك.. وخماسي الفريق يواصل التأهيل
31/08/2022   9:02 ص

مران الهلال: “الفرج” يُشارك.. وخماسي الفريق يواصل التأهيل

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اختتم فريق الهلال مساء (الثلاثاء) تحضيراته الميدانية؛ استعدادًا لمواجهة الفيحاء.

وبدأ الجهاز الفني المران بتدريبات لياقية متنوعة باستخدام الكرة، فيما شارك سلمان الفرج في التدريبات الجماعية بعدما أنهى برنامجه التأهيلي.

وشرح المدير الفني لفريق الهلال، رامون دياز عددًا من الجمل التكتيكية على جزء من الملعب.

وواصل لاعبو الهلال ياسر الشهراني، صالح الشهري، جانغ هيون سو، متعب المفرج وعبدالإله المالكي برامجهم التأهيلية. وفق “أخبار 24”.

ودخل اللاعبون فور نهاية المران للمعسكر بمقر النادي؛ تأهبًا لخوض مواجهة اليوم (الأربعاء).

مران الهلال: “الفرج” يُشارك.. وخماسي الفريق يواصل التأهيل

رياضة
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