البنك المركزي يُحدث الإطار التنظيمي المحدث للبيئة التجريبية التشريعية

أعلن البنك المركزي السعودي، اليوم (الأربعاء)، صدور الإطار التنظيمي المحدث للبيئة التجريبية التشريعية الخاصة به.
وأضاف أن تحديث الإطار التنظيمي سيسمح لشركات التقنية المالية من التقدم بطلب انضمام إلى البيئة التجريبية التشريعية ابتداءً من تاريخ 6 سبتمبر المقبل.
ولفت إلى أن التحديث سيمكن المؤسسات المالية المحلية والعالمية بالتقدم إلى البيئة التجريبية التشريعية خلال أي وقت في السنة، مما يعطي مرونة وسهولة لتلك الشركات. وفق “أخبار 24”.
كما يمنح التحديث فرصة التقدم إلى البيئة التجريبية عند جاهزيتها لتقديم نماذج أعمال مبتكرة للعملاء في القطاع المالي، بجانب التسهيل من تبني الخدمات المالية الجديدة في القطاع المالي بشكل آمن وسريع.