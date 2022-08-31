بالصور.. “الثقافة” تفعل هوية “عام القهوة السعودية 2022” على إحدى طائرات “طيران ناس”

فعَّلت وزارة الثقافة الهوية البصرية مبادرة “عام القهوة السعودية 2022” على إحدى الطائرات التابعة لأسطول الناقل الجوي “طيران ناس”؛ وذلك في تعاونٍ مشترك بين الوزارة وهيئة فنون الطهي وطيران ناس.
وتضمَّن التعاون المشترك عدة مجالات، منها مزج الهوية البصرية لمبادرة عام القهوة السعودية مع هوية طيران ناس، وإبراز مراحل نمو شجرة البن الخولاني السعودي في هوية مشتركة موحدة، التي ستحضر كذلك على بطاقات صعود طائرات طيران ناس، ولافتات تسجيل المسافرين في المطارات، فضلاً عن تقديم القهوة السعودية للضيوف مجاناً على متن الطائرات في أكواب تحمل هوية عام القهوة السعودية حتى نهاية العام الجاري.
وجاءت المبادرة بدعمٍ من برنامج جودة الحياة، حيث عملت وزارة الثقافة من خلالها على تنفيذ العديد من المبادرات والفعاليات الخاصة “بعام القهوة السعودية 2022″، منذ مطلع العام الجاري في العديد من مدن ومناطق المملكة.
وفق “أخبار 24”.