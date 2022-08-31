بلجيكي يبيع 14 صقراً في 5 أيام بالمزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور

تمكن البلجيكي هيل صاحب مزرعة لإنتاج الصقور، من بيع 14 صقراً خلال 5 أيام من المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور، الذي ينظمه نادي الصقور السعودي بمقره بملهم شمال الرياض.
وأحضر “هيل” معه 20 صقراً جميعها من نوع الصقر الحر، تمكن من بيع 14 منها؛ أي ما نسبته 70% من مجموع صقوره، مبيناً أن هذه أكبر كمية تمكن من بيعها في مثل هذه المدة الزمنية البسيطة، مشيراً إلى أن التنافس قوي لوجود العديد من المزارع العالمية.
وأوضح أنه يشارك في هذا المزاد للمرة الأولى، مبدياً إعجابه بالشغف الكبير الذي لمسه لدى زوار المعرض والمهتمين بالصقور واعتزازهم بهذا الطائر الشامخ. وفق “أخبار 24”.
يذكر أن المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور يضم جناحاً خاصاً للمزارع العالمية، تُعرَض فيه الصقور وتُجرى عمليات البيع وفق آلية محددة، حيث يستضيف المزاد في نسخته الحالية أكثر من 40 مزرعة إنتاج رائدة من أكثر من 17 دولة من مختلف أنحاء العالم.