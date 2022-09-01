“المالية” تطلق صفحة “رأيك يهمنا” لاستطلاع مرئيات المستفيدين من خدماتها

أطلقت وزارة المالية صفحة “رأيك يهمنا” لاستطلاع مرئيات ومقترحات وملاحظات المستفيدين من خدماتها، ودراسة وتقييم متطلباتهم، بما يسهم في تحسين وتطوير هذه الخدمات.
ويأتي إطلاق الصفحة لتعزيز وإتاحة قنوات تواصل مباشرة وفعّالة بين الوزارة والمستفيدين من خدماتها، وسعيا من الوزارة لتمكين المملكة لتكون ضمن أكبر 15 اقتصادا في العالم بحلول 2030 من خلال نظام مالي متميز.
وأوضح وكيل الاستراتيجية والتميز المؤسسي رئيس مكتب تحقيق الرؤية المهندس خالد المحاسن، أن إطلاق هذه الصفحة يعكس الحرص على تقديم خدمات متميزة بجودة وفاعلية، مؤكداً أهمية التعرف على آراء المستفيدين من مختلف الخدمات التي تقدمها الوزارة. وفق “أخبار 24”.
ويمكن الدخول إلى الصفحة وإبداء المرئيات والمقترحات والملاحظات من خلال مسح الباركود (QR) أو الرابط .