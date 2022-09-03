نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
رياضة > وزارة الرياضة تُصدر بياناً توضيحياً بشأن مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد الرياضية
03/09/2022   7:02 ص

وزارة الرياضة تُصدر بياناً توضيحياً بشأن مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد الرياضية

+ = -
794

أصدرت وزارة الرياضة، مساء اليوم الجمعة، بيانا توضيحيا بشأن آخر المستجدات لمدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد الرياضية.

وجاء بيان وزارة الرياضة على النحو التالي:

“إشارة إلى ما تم تداوله بشأن مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد الرياضية بحائل، وعدم الانتهاء من بعض الأعمال التطويرية فيها، فإن وزارة الرياضة تود الإيضاح بأن الأعمال بالمدينة الرياضية كان من المقرر الانتهاء منها مع بداية الموسم الرياضي الحالي، حيث تم بالفعل توريد جميع الاحتياجات الخاصة بذلك وبدأت عملية تركيب كراسي المدرجات وشاشة الملعب الرئيسية، لكن بعض المستجدات الفنية حالت دون إكمال هذه الأعمال، حسب الجدول الزمني المعتمد. وفق “أخبار 24”.

وتؤكد الوزارة أن العمل جارٍ مع شركاء الأعمال، لضمان جاهزية المنشأة قبل نهاية شهر سبتمبر الحالي”.

وزارة الرياضة تُصدر بياناً توضيحياً بشأن مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد الرياضية

رياضة
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885225766.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.