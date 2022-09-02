لاستخدام الوقود منخفض الكربون ..أرامكو توقع شراكة مع بطولتي فورمولا 2 و3

وقّعت أرامكو السعودية، الشريك العالمي لبطولة الفورمولا 1، مذكرة تفاهم، اليوم (الجمعة)، مع فورمولا موتور سبورت المحدودة؛ بهدف استخدام الوقود المستدام منخفض الكربون في البطولتين اعتباراً من عام 2023م.
وتعبّر المذكرة عن ريادة بطولتي الاتحاد الدولي للسيارات للفورمولا 2 وفورمولا 3 من حيث التطوير، وهي جزء من استراتيجية الاستدامة الأوسع التي أعلن عنها الاتحاد والفورمولا 1 للحد من الانبعاثات الكربونية في هذه الرياضة عام 2030م، وسيكون لزاماً على جميع بطولات الاتحاد تشغيل سياراتهم بوقود مستدام 100% بحلول عام 2026م.
وتعمل أرامكو السعودية على تطوير أنواع وقود مستدامة كتقنية “الإحلال”، والتي من المحتمل استخدامها في أسطول السيارات الحالي في العالم لتُسهم في محاولة التقليل من الانبعاثات الناتجة عن قطاع النقل على المستوى العالمي.
من جهته، أكد النائب الأعلى للرئيس للخدمات الفنية في أرامكو السعودية، أحمد السعدي، أنهم يدركون ضرورة العمل بشكل وثيق مع عملائهم لمحاولة تقليل الانبعاثات على طول سلسلة لإمداد منتجاتهم، مع العمل على إعادة تصميم محركات الاحتراق الداخلي وأنواع الوقود التي تشغّلها.وفق “أخبار 24”.
فيما أوضح كبير الإداريين التقنيين في أرامكو السعودية، أحمد الخويطر، أنهم يهدفون من خلال تعاونهم مع فورمولا 2 وفورمولا 3 إلى إظهار الإمكانات الكبيرة للوقود الاصطناعي السائل، كما يطمحون إلى إحداث تأثير إيجابي في رياضة السيارات.