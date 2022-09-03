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رياضة > بعثة النصر تصل إلى القصيم لمواجهة التعاون (صور)
03/09/2022   7:03 ص

بعثة النصر تصل إلى القصيم لمواجهة التعاون (صور)

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وصلت بعثة نادي النصر، مساء اليوم الجمعة، إلى القصيم، استعدادا لمواجهة التعاون، مساء غد السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية بدوري روشن.

اختتم فريق النصر، مساء اليوم (الجمعة)، تمارينه اليومية؛ استعدادًا لمواجهة التعاون مساء يوم غد (السبت) في بريدة.

وبدأت التدريبات بتمارين لياقية ثم تمارين تكتيكية قبل أن يُختتم المران بمناورة على كامل الملعب.

ضم المدير الفني الفرنسي لفريق النصر، رودي غارسيا، الثنائي أيمن يحيى وألفارو إلى قائمته التي ستخوض مباراة التعاون. وفق “أخبار 24”.

واكتملت جاهزية لاعب النصر أيمن يحيى وهو ما ظهر خلال تدريبات الفريق مساء اليوم (الجمعة).

بعثة النصر تصل إلى القصيم لمواجهة التعاون (صور)

رياضة
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