اجعلها انطلاقة لا تُنسى مع عودة المراكز العربية إلى العروض المنتظمة

الرياض – المملكة العربية السعودية:
أطلقت شركة المراكز العربية، أكبر مطور ومشغل للمراكز التجارية ومراكز التسوق في المملكة العربية السعودية موسمها الجديد، سواء كان ذلك في المدرسة أو الجامعة و حتى العودة إلى العمل، أو بدء روتين جديد في صالة الألعاب الرياضية.
لمختلف الطلاب والطالبات العائدين إلى المدارس والجامعات، يمكنهم العثور على احتياجاتهم في مختلف المراكز التجارية، بدءاً من حقائب الظهر والزي المدرسي والقرطاسيات، إلى الأجهزة التقنية الضرورية مثل أجهزة الكمبيوتر والأدوات.
علاوة على ذلك، فإن الحملة تستمر حتى 21 سبتمبر 2022م، في جميع مراكز التسوق الـ 21 التابعة للمراكز العربية في المملكة العربية السعودية، بعروض خاصة وحصرية لأولئك الذين يتطلعون إلى العودة إلى العمل بأناقة أو تنشيط تمرينهم بعد فترة ركود الصيف، من خلال المتاجر والعلامات التجارية المشاركة عبر الملابس والإكسسوارات والرياضة والجمال والتكنولوجيا، لذا أطلقت الشركة “عودة للعروض الطبيعية” بتغطية استثنائية للموسم الجديد القادم.