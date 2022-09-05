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جديد المحليات > كورونا في المملكة.. الإصابات تقفز فوق المائة مجدداً وارتفاع طفيف للوفيات والحالات الحرجة
05/09/2022   1:26 م

كورونا في المملكة.. الإصابات تقفز فوق المائة مجدداً وارتفاع طفيف للوفيات والحالات الحرجة

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ارتفعت الإصابات المسجلة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية فوق المائة مجدداً، لأول مرة منذ 22 أغسطس الماضي، مسجلة 114 حالة، بارتفاع قدره 32 حالة عن يوم أمس.

وسجلت الحالات الحرجة ارتفاعاً طفيفاً، حيث دخلت حالة واحدة العناية المركزة منذ أمس، ليرتفع إجمالي الحالات الحرجة إلى 42 حالة.

كما شهدت الوفيات تسجيل ارتفاع طفيف بمقدار حالتين مقارنةً بأمس (الأحد)، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 9306، لكنها بقيت عند معدلاتها المنخفضة التي بدأت في تسجيلها منذ أكتوبر 2021. وفق “أخبار 24”.

وانخفضت حالات التعافي لتكون دون مستوى الإصابات الجديدة، حيث تماثل 94 شخصاً للشفاء، بانخفاض قدره 3 حالات عن يوم أمس، وبذلك يرتفع إجمالي المتعافين إلى 801008 من أصل 813878 إصابة منذ بدء الجائحة في المملكة.

كورونا في المملكة.. الإصابات تقفز فوق المائة مجدداً وارتفاع طفيف للوفيات والحالات الحرجة

جديد المحليات
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