“النقل” توقع عددًا من الاتفاقيات في مجال النقل البحري مع نظيرتها العمانية

وقع وزير النقل والخدمات اللوجستية، المهندس صالح بن ناصر الجاسر، اليوم (الخميس)، اتفاقية تعاون في مجال النقل البحري مع حكومة سلطنة عُمان ممثلةً في وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات.
وتأتي الاتفاقية لتعزيز مجالات التعاون والعمل المشترك في قطاع النقل البحري للمسافرين ونقل البضائع، وتسهيل حركة مرور السفن التجارية وتنمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين الشقيقين، والإسهام في رفع كفاءة خدمات النقل البحري، وتسهيل نقل التقنية وتشجيع الدراسات والتدريب البحري بما يسهم في توطين الصناعة الحيوية، وكذلك تقديم التسهيلات اللازمة لبناء السفن وصيانتها في كلا البلدين وحماية البيئة البحرية والحد من التلوث البيئي.
كما وقع نائب وزير النقل والخدمات اللوجستية ورئيس الهيئة العامة للنقل المكلف الدكتور رميح الرميح مذكرة تفاهم للاعتراف المتبادل بالشهادات الصادرة بموجب أحكام الاتفاقية الدولية لمستويات التدريب وإصدار الشهادات وأعمال النوبات للعاملين في البحر لعام 1978م وتعديلاتها مع وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بسلطنة عُمان.
وتهدف الاتفاقية، لرفع مستويات الجودة والكفاءة للضباط والبحارة العاملين على متن السفن التابعة للبلدين، وملاءمتهم للقيام بمهامهم واستيفاء المعايير المثلى للسلامة البحرية وحماية الممتلكات والمحافظة على البيئة البحرية وضمان مواكبة التطورات وتبادل الخبرات في مجال نقل المعرفة والتدريب وبرامج التأهيل والتقييم لمنح الشهادات.
وفق “أخبار 24”.