المملكة تحتل المرتبة الـ35 عالمياً في مؤشر التنمية البشرية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي 2022

تقدَّمت المملكة 5 مراتب في نتائج مؤشر التنمية البشرية الصادر عن تقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي 2022م، حيث أصبح ترتيبها 35 عالمياً من بين 191 دولة، مقارنةً بالمرتبة 40 في الإصدار السابق من التقرير.
حصلت المملكة على المرتبة الـ10 من بين دول مجموعة العشرين، وحققت أعلى تقدم بين نتائج العامين 2019م و2021م من بين دول مجموعة العشرين.
كما تقدم تعليم المملكة في محور اكتساب المعرفة 18 مرتبة في مؤشر متوسط سنوات الدراسة (بالسنوات)، حيث أصبح في المرتبة 56 مقارنةً بالـ 74 في الإصدار السابق. وفق “أخبار 24”.
ويرتكز تقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي 2022م على ثلاثة أبعاد أساسية للتنمية البشرية هي: الحياة المديدة والصحية، والمعرفة، والمستوى المعيشي اللائق.