منها دعم للألعاب وأدوار إنسانية.. ملفات يتناولها منتدى “العالم القادم” في الرياض

تشهد العاصمة الرياض في الوقت الحالي، منتدى “العالم القادم” الذي ينظمه الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية؛ وذلك بحضور العديد من قيادات العالم في هذا المجال.
ويتناول المنتدى الذي بدأ، أمس (الأربعاء)، العديد من الملفات المتعلقة بهذا النوع من الألعاب والرياضات، ومدى تأثيره على المجالات الأخرى.
دعم مجتمع الرياضات الإلكترونية
كما تحدث مدير إدارة الرياضات الإلكترونية للاتحاد، عن الدعم الموجه للرياضات الإلكترونية؛ وذلك من خلال خلق بيئة صحية داعمة للنمو والتطور.
وشهد المنتدى جلسات حوارية بعنوان “تطوير مستوى الرياضات الإلكترونية وصحة اللاعبين”، حيث تم التركيز على العديد من النقاط المهمة التي تتعلق بهذا الأمر، من خلال آراء الخبراء المعنيين بالمجال.
نمو متزايد
وتناول محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات محمد التميمي، النمو والتحول الكبير في قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية خلال السنوات الماضية، بمعدل انتشار بلغ 89% من سكان المملكة.
وأوضح أن هذه النسبة تعد الأعلى على مستوى العالم، كما أشار إلى أن الإنفاق على الألعاب تجاوز 25% من المعدل العالمي، مشدداً على أن مستقبل الألعاب والرياضات الإلكترونية في المملكة مليء بالفرص التي تدفع مقدمي الخدمات لتقديم الأفضل. وفق “أخبار 24”.
تعاون مثمر
كما شهد المنتدى أيضاً إعلان شراكة مع رابطة الرياضات الكورية؛ وذلك بحضور رئيس إدارة الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية الأمير فيصل بن بندر، وممثل للرابطة الكورية يونغ مان كيم.
مساهمات إنسانية
وشارك رئيس التسويق والشراكات في الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية، عمر بترجي، في جلسة حوارية بالمؤتمر، حيث سلط الضوء على التبرعات والمساعدات الإنسانية التي ساهم فيها الاتحاد ومجتمع الرياضات الإلكترونية.