برعاية ولي العهد.. “الثقافة” تكرم اليوم الفائزين في مبادرة “الجوائز الثقافية الوطنية”

يحتضن حي جاكس بالدرعية، اليوم (الجمعة)، الحفل الختامي للدورة الثانية من مبادرة “الجوائز الثقافية الوطنية”، التي تنظمها وزارة الثقافة برعاية ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان.
وستحتفي الوزارة خلال الحفل بالإنجازات والإنتاجات الثقافية للأفراد والمجموعات والمؤسسات في مختلف القطاعات الثقافية، وستكرم الفائزين بجوائز المبادرة البالغ عددها 14 جائزةً ثقافية في مختلف المجالات والقطاعات الثقافية.
وتضم الجوائز جائزة شخصية العام الثقافية، وجائزة الثقافة للشباب، وجائزة الأدب، وجائزة النشر، وجائزة الترجمة، وجائزة الأزياء، وجائزة الأفلام، وجائزة التراث الوطني، وجائزة الموسيقى، وجائزة الفنون البصرية، وجائزة المسرح والفنون الأدائية، وجائزة فنون الطهي، وجائزة فنون العمارة والتصميم، وجائزة المؤسسات الثقافية – قطاع حكومي، وجائزة المؤسسات الثقافية – قطاع خاص، وجائزة المؤسسات الثقافية – قطاع غير ربحي. وفق “أخبار 24”.
يذكر أن مبادرة “الجوائز الثقافية الوطنية” تهدف لتكريم الروّاد في القطاع الثقافي، والمبدعين في مختلف مسارات النشاط الثقافي في المملكة، وتقدير جهودهم.