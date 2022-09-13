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جديد المحليات > طقس اليوم.. سحب رعدية ممطرة ورياح نشطة على مكة والمدينة وجازان
13/09/2022   8:26 ص

طقس اليوم.. سحب رعدية ممطرة ورياح نشطة على مكة والمدينة وجازان

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أصدر المركز الوطني للأرصاد، تقريره اليومي عن حالة الطقس المتوقعة اليوم (الثلاثاء) على مختلف مناطق المملكة.

وتوقع التقرير أن الفرصة لا تزال مهيأة لظهور السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان، وعسير، والباحة، تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة والأجزاء الجنوبية من مرتفعات المدينة المنورة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-30 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وجنوبية غربية إلى غربية تتحول تدريجيًا إلى شمالية غربية بسرعة 15-35كم/ساعة على الجزأين الأوسط والجنوبي، تصل إلى 40كم/ساعة على الجزء الجنوبي مع السحب الرعدية. وفق “أخبار 24”.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى شرقية تتحول تدريجيًا إلى جنوبية شرقية بسرعة 10-25كم/ساعة.

طقس اليوم.. سحب رعدية ممطرة ورياح نشطة على مكة والمدينة وجازان

جديد المحليات
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