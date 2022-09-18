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جديد المحليات > رفع تغطية الصحة النفسية إلى 50 ألفاً.. إضافة منافع جديدة لوثيقة التأمين الصحي اعتبارًا من أكتوبر
18/09/2022   7:21 م

رفع تغطية الصحة النفسية إلى 50 ألفاً.. إضافة منافع جديدة لوثيقة التأمين الصحي اعتبارًا من أكتوبر

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يستعد مجلس الضمان الصحي لإطلاق حزمة المنافع وحدود التغطية التأمينية المحدثة ودليل الأدوية التأمينية بداية من أكتوبر المقبل.

وتشمل حزمة المنافع إضافة 18 منفعة جديدة إلى وثيقة التأمين الصحي وإجراء تحسينات على 10 منافع أخرى، بحيث يبدأ تطبيق العمل على الوثائق المجددة والصادرة من تاريخ 1 أكتوبر 2022.

وأكد المتحدث الرسمي لمجلس الضمان الصحي، ناصر الجهني، أنه تمت إضافة عدد من المنافع المحدثة المتعلقة بالفحوصات الوقائية الاستكشافية والتطعيمات والتركيز على صحة المرأة وعمليات السمنة المفرطة وزراعة الكلى، كما رُفعت تغطية الصحة النفسية لتصبح 50 ألفاً بدلاً من 15 ألفاً للحالات الحادة والمزمنة، ورفعت قيمة تغطية غسيل الكلى وغيرها من المنافع الأخرى. وفق “أخبار 24”.

وتستهدف الوثيقة 7 أهداف رئيسة تتمثل في وقاية المستفيدين، وتعزيز الصحة، والحد من مضاعفات المرض، وتحسين القدرة والوظائف للمستفيدين، وتسهيل وصول الفئة المستفيدة للخدمة، وتمكين المستفيدين، وتعزيز جودة وكفاءة الخدمة.

وأوضح أن بدء سريان العمل بالتحديثات سيكون من 1 أكتوبر، بحيث تطبق على وثائق التأمين الصحي الخاص الصادرة أو المجددة في هذا التاريخ وما بعده.

رفع تغطية الصحة النفسية إلى 50 ألفاً.. إضافة منافع جديدة لوثيقة التأمين الصحي اعتبارًا من أكتوبر

جديد المحليات
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