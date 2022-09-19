“الحبوب” تشتري 556 ألف طن قمح من الخارج كرابع دفعة لهذا العام

أعلنت المؤسسة العامة للحبوب انها انتهت من إجراءات ترسية الدفعة الرابعة من القمح المستورد لهذا العام 2022 بكمية 556 ألف طن للتوريد من مناشئ، أوروبا، وأمريكا الشمالية والجنوبية، وأستراليا، البحر الأسود.
وأوضح محافظ المؤسسة المهندس أحمد بن عبد العزيز الفارس، أن فترة وصول الدفعة الرابعة المتعاقد عليها ستكون خلال الفترة من نوفمبر2022 وحتى فبراير2023م بواقع 9 بواخر.
وأشار الفارس إلى أن 3 بواخر سيستقبلها ميناء ينبع بكمية 191 ألف طن ، و3 بواخر لميناء جده الإسلامي بكمية 185 ألف طن، وباخرتين لميناء الملك عبدالعزيز بالدمام بكمية 125 ألف طن، وباخرة واحدة لميناء جازان بكمية 55 ألف طن.
وأفاد بأنه قد تم دعوة 24 شركة عالمية متخصصة في تجارة الحبوب تقدمت منها 14 شركة للمنافسة وتم الترسية على 4 شركات كانت عروضها الأقل سعرا للشحنات المطلوبة. وفق “أخبار 24”.
وذكر الفارس أن موسم استلام القمح المحلي من المزارعين للموسم الزراعي الحالي مستمر حتى نهاية شهر أكتوبر المقبل، وتم استلام كمية 523 ألف طن حتى تاريخه، وذلك في إطار خطة المؤسسة لتنويع مصادر شراء القمح وتعزيز المخزونات الاستراتيجية منه.