سبب تغيير الوحدة مباراته الودية خلال فترة التوقف

أفادت مصادر بأن المدير الفني البوسني لفريق الوحدة، برونو أكرابوفيتش هو من طلب استبدال فريق وج الذي ينشط في الدرجة الثانية بفريق العين الذي ينشط في الدرجة الأولى لخوض مباراة تجريبية أمامه.
وأشارت المصادر وفقًا لـ “الرياضية”، إلى أن طلب المدير الفني البوسني جاء نظرًا لقوة المنافس؛ للخروج بأكبر استفادة ممكنة قبل استئناف مباريات دوري روشن السعودي.
وأعلن نادي الوحدة خوض فريقه مباراة ودية أمام نظيره العين في ملعب الأمير عبدالمجيد بن عبدالعزيز بالعمرة.
وأشار نادي الوحدة، عبر بيان رسمي صادر يوم أمس الثلاثاء، إلى أن المباراة ستُقام يوم غد الأربعاء بين الفريقين خلال فترة التوقف الدولي.
وتُعد هذه هي المباراة الودية الأولى للوحدة خلال فترة التوقف للوقوف على جاهزية اللاعبين قبل انطلاق دوري الرديف.