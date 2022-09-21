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رياضة > يوسف خميس: تأهل الأخضر لدور الـ 16 بكأس العالم يبدو صعبًا
21/09/2022   11:38 م

يوسف خميس: تأهل الأخضر لدور الـ 16 بكأس العالم يبدو صعبًا

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قال لاعب النصر السابق، يوسف خميس، إن تأهل المنتخب الوطني لدور الـ 16 من بطولة كأس العالم قطر 2022 يبدو صعبًا.

وأضاف خميس، وفقًا لبرنامج المنتصف عبر قناة الإخبارية السعودية:”اللاعبون الأجانب أثروا على اللاعب السعودي ومهاجم المنتخب لم يعد لاعبا أساسيا في ناديه ونتمنى أن نُقدم أداء مشرفًا في المونديال”.

واختتم لاعب النصر السابق، تصريحاته بقوله:””نثق في المنتخب لكن الواقع يُعد صعبًا ولا أعتقد أن اللاعب السعودي يستطيع أن يحترف خارجيًا، وهذه مشكلة كبيرة، فاللاعب السعودي يحترف داخليا فقط”. وفق “أخبار 24”.

يوسف خميس: تأهل الأخضر لدور الـ 16 بكأس العالم يبدو صعبًا

رياضة
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