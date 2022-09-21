يوسف خميس: تأهل الأخضر لدور الـ 16 بكأس العالم يبدو صعبًا

قال لاعب النصر السابق، يوسف خميس، إن تأهل المنتخب الوطني لدور الـ 16 من بطولة كأس العالم قطر 2022 يبدو صعبًا.
وأضاف خميس، وفقًا لبرنامج المنتصف عبر قناة الإخبارية السعودية:”اللاعبون الأجانب أثروا على اللاعب السعودي ومهاجم المنتخب لم يعد لاعبا أساسيا في ناديه ونتمنى أن نُقدم أداء مشرفًا في المونديال”.
واختتم لاعب النصر السابق، تصريحاته بقوله:””نثق في المنتخب لكن الواقع يُعد صعبًا ولا أعتقد أن اللاعب السعودي يستطيع أن يحترف خارجيًا، وهذه مشكلة كبيرة، فاللاعب السعودي يحترف داخليا فقط”. وفق “أخبار 24”.