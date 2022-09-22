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جديد المحليات > طقس اليوم.. غبار وأتربة على عدة مناطق تشمل الرياض والشرقية مع انخفاض طفيف للحرارة
22/09/2022   7:08 ص

طقس اليوم.. غبار وأتربة على عدة مناطق تشمل الرياض والشرقية مع انخفاض طفيف للحرارة

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أصدر المركز الوطني للأرصاد تقريره اليومي عن حالة الطقس المتوقعة اليوم (الخميس) على مختلف مناطق المملكة.

وتوقع التقرير أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية وحائل والقصيم والأجزاء الشمالية من منطقتي الشرقية والرياض، وكذلك على الأجزاء الساحلية من منطقة مكة المكرمة.

وأضاف أن الفرصة ما تزال مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان وأبها والباحة. وفق “أخبار 24”.

وأشار إلى أن درجات الحرارة المتوقعة على عدد من المدن ستكون كالتالي: (40 درجة بمكة المكرمة وبريدة، و37 درجة بالمدينة المنورة، و39 درجة بالرياض، و42 درجة بالدمام، و36 درجة بجدة، و28 درجة في أبها).

طقس اليوم.. غبار وأتربة على عدة مناطق تشمل الرياض والشرقية مع انخفاض طفيف للحرارة

جديد المحليات
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