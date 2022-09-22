شاهد .. مخلفات الأخشاب والبلاستيك تتحول إلى لوحة تهنئة باليوم الوطني

استعرضت الهيئة الملكية في ينبع، اليوم (الخميس)، لوحة فنية تم إعدادها بمخلفات الأخشاب والبلاستيك.
وذكرت الهيئة أنه تم إعادة استخدام المواد القابلة لإعادة التدوير لتنفيذ عمل توعوي بمناسبة اليوم الوطني الـ 92 لتوحيد المملكة.
وأشارت إلى أن اللوحة تعكس صورة عن مشروع ذا لاين، الذي أعلنه ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان في العام الماضي.
وأكدت أن هذه اللوحة تأتي من منطلق الحفاظ على البيئة ورفع الوعي البيئي لقاطني وزوار مدينة ينبع الصناعية بأهمية إعادة التدوير.
من منطلق الحفاظ على البيئة🌍 ورفع الوعي البيئي لقاطني و زوار مدينة #ينبع_الصناعية بأهمية إعادة التدوير ♻️
تم إعادة استخدام المواد القابله لإعادة التدوير لتنفيذ عمل توعوي بمناسبة #اليوم_الوطني_السعودي_92 تعكس صورة عن مشروع #ذا_لاين#هي_لنا_دار
و #ينبع_الصناعية مستقبل وازدهار pic.twitter.com/K5EhIJoBax
— الهيئة الملكية بينبع (@RcjyYanbu) September 22, 2022
وفق “أخبار 24”.