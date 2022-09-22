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جديد المحليات > شاهد .. مخلفات الأخشاب والبلاستيك تتحول إلى لوحة تهنئة باليوم الوطني
22/09/2022   1:27 م

شاهد .. مخلفات الأخشاب والبلاستيك تتحول إلى لوحة تهنئة باليوم الوطني

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استعرضت الهيئة الملكية في ينبع، اليوم (الخميس)، لوحة فنية تم إعدادها بمخلفات الأخشاب والبلاستيك.

وذكرت الهيئة أنه تم إعادة استخدام المواد القابلة لإعادة التدوير لتنفيذ عمل توعوي بمناسبة اليوم الوطني الـ 92 لتوحيد المملكة.

وأشارت إلى أن اللوحة تعكس صورة عن مشروع ذا لاين، الذي أعلنه ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان في العام الماضي.

وأكدت أن هذه اللوحة تأتي من منطلق الحفاظ على البيئة ورفع الوعي البيئي لقاطني وزوار مدينة ينبع الصناعية بأهمية إعادة التدوير.

وفق “أخبار 24”.

شاهد .. مخلفات الأخشاب والبلاستيك تتحول إلى لوحة تهنئة باليوم الوطني

جديد المحليات
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