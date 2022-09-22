تعرف على المناصب التي تولتها هلا التويجري قبل تعيينها رئيسة لهيئة حقوق الإنسان اليوم

صدر اليوم (الخميس)، أمر ملكي بتعيين الدكتورة هلا التويجري رئيسة لهيئة حقوق الإنسان بمرتبة وزير، خلفاً لعواد العواد الذي تم إعفاؤه من منصبه.
وتولت التويجري، التي ولدت عام 1974، العديد من المناصب، حيث تشغل منصب الأمينة العامة لمجلس شؤون الأسرة منذ يوليو 2017، كما أنها رئيسة فريق تمكين المرأة في مجموعة العشرين، بالإضافة إلى شغلها منصب مستشارة إدارية في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمرتبة الخامسة منذ أبريل 2021.
وشغلت عضوية اللجنة الاستشارية لجائزة الأميرة نورة للتميز النسائي، وعضوية المجلس الاستشاري للبرنامج الثقافي في الجمعية العربية السعودية للثقافة والتراث، كما أنها تشغل منصب عضو بلجنة عمل المرأة في منظمة العمل العربية، وعضوة في لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا.
ونالت التويجري المهتمة بقضية تمكين المرأة، وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثانية العام الماضي، كما عملت وكيلة للغة الإنجليزية في كلية الآداب بجامعة الملك سعود.
كما صدر اليوم (الخميس)، أمر ملكي بإعفاء الكتور ساعد بن خضر العرابي الحارثي مستشار وزير الداخلية من منصبه.
وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، قد أصدر أمرا ملكيا بإعفاء العواد من منصب رئيس هيئة حقوق الإنسان، وتعيين التويجري رئيساً لهيئة حقوق الإنسان بمرتبة وزير، كما أصدر الملك سلمان بن عبدالعزيز أمرا ملكيا بتعيين العواد مستشاراً بالديوان الملكي بمرتبة وزير. وفق “أخبار 24”.