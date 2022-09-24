يشارك وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان في الاجتماع الوزاري الدولي بشأن مكافحة فيروس كورونا (كوفيد -19) بعنوان “خطة العمل العالمية”، في مدينة نيويورك الأمريكية.
ويأتي الاجتماع الوزاري استكمالاً لتعزيز التنسيق الدولي في مواجهة فيروس كورونا (كوفيد-19)، ومن أبرزها ما قامت به المملكة خلال رئاستها لمجموعة دول العشرين للعام 2020م.
وكانت المملكة دعت إلى توحيد الجهود الدولية؛ للتخفيف من آثار الجائحة على الاقتصاد العالمي، إلى جانب دعوتها للقمة الاستثنائية لقادة دول المجموعة وعدد من المنظمات الدولية لتنسيق استجابة دولية لمواجهة فيروس كورونا (كوفيد-19).
كما ترأس وزير الخارجية، اليوم (السبت)، الجانب الخليجي في الاجتماع الوزاري بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مع روسيا الاتحادية، فيما ترأس الجانب الروسي وزير خارجية روسيا الاتحادية سيرجي لافروف، وذلك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها السابعة والسبعين بنيويورك. وفق “أخبار 24”.
واستعرض الاجتماع علاقات الصداقة بين دول مجلس التعاون وروسيا الاتحادية، وسُبل تعزيزها في مجالات التعاون كافة، وتطرق إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.