“الصحة الخليجي” يحذر من التوقف عن أخذ أدوية الضغط إذا كانت القراءات طبيعية ويوضح السبب

رد مجلس الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي، على ما يتردد بشأن إمكانية توقف مرضى الضغط عن أخذ أدوية الضغط إذا كانت القراءات طبيعية.
وأوضح المجلس، أنه في حال كانت قراءات ضغط الـدم طبيعية أثناء استخدام العلاج فإن هذا يعني أنه فعال وضغط الـدم مُنتظم بسبب استخدامه، لذا فإن ما يتردد عن إيقاف أخذ الدواء “شائعة”، مشيراً إلى أن هذا المرض يعتبر من الأمراض المُزمنة وترك العلاج قد يُسبب مضاعفات خطيرة. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أنه يجب تجنب إيقاف العلاج دون استشارة الطبيب المُختص، كما أن تقليل الجرعات يكون باستشارة الطبيب حسب تقييم الحالة.
🔴#إشاعة_الأسبوع :
يمكن التوقف عن أخذ أدوية الضغط إذا كانت القراءات طبيعية..
🟢الواقع 👇🏼
#مجلس_الصحة_الخليجي pic.twitter.com/vKFThboxSq
— مجلس الصحة الخليجي (@GHC_GCC) September 24, 2022