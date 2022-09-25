الأمير فيصل بن سلمان يشهد توقيع اتفاقية إيصال التيار الكهربائي لمشروع “رؤى المدينة”

شهد أمير منطقة المدينة المنورة، الأمير فيصل بن سلمان، اليوم (الأحد) مراسم توقيع اتفاقية إيصال التيار الكهربائي لمشروع “رؤى المدينة”، الذي تطوره وتنفذه شركة رؤى المدينة القابضة، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة.
ووقع الاتفاقية من جانب شركة رؤى المدينة القابضة الرئيس التنفيذي للشركة المهندس أحمد الجهني، ومن جانب الشركة السعودية للكهرباء الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية لنقل الكهرباء المهندس وليد السعدي.
وبموجب الاتفاقية ستقوم شركة رؤى المدينة القابضة بتشييد محطة مركزية بالإضافة إلى 4 محطات تحويل فرعية وربطها بالشبكة الكهربائية القائمة حاليًا.
وقال رئيس مجلس إدارة شركة رؤى المدينة القابضة المهندس محمد الخليل، إن محطات الكهرباء الجديدة ستخدم جميع مرافق مشروع رؤى المدينة الذي يتم تطويره على مساحة 1.5 مليون متر مربع، كما أنها جزء من البنية التحتية التي سيتميز بها المشروع. وفق “أخبار 24”.
وأكد التزام الشركة بالخطة الزمنية لتطوير المشروع، مقدماً شكره وامتنانه لأمير منطقة المدينة المنورة على دعم سموه المشروع التنموي العملاق الذي يترجم مساهمة الشركة في تحقيق مستهدفات قطاع الحج والعمرة والزيارة من خلال رفع الطاقة الاستيعابية لتيسير استضافة 30 مليون معتمر بحلول عام 2030.