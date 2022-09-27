“الشرق ديسكفري”.. قناة جديدة ثمرة شراكة بين “الأبحاث والإعلام” و”وارنر براذرز ديسكفري”

أعلنت المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام “SRMG”، توقيع شراكة طويلة الأمد مع شركة “وارنر براذرز ديسكفري” الرائدة في مجال الإعلام والترفيه، لإطلاق قناة “الشرق ديسكفري” والتي ستكون باللغة العربية.
وتهدف “الشرق ديسكفري” إلى ربط المشاهدين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالعالم، بالتوازي مع تقديم محتوى يسرد القصص العربية المميّزة، ويعرض التجارب الفريدة، من أجل صناعة محتوى يجذب المشاهدين ويواكب التطور الذي يعيشه المشهد الإعلامي في المنطقة.
وتأتي هذه الشراكة في سياق استراتيجية التوسّع التي تنتهجها “وارنر براذرز ديسكفري – WBD” في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما تندرج هذه الخطوة ضمن استراتيجية النمو التي تعمل عليها “SRMG”، ما يُسهم في تحقيق الأهداف المشتركة التي تشمل تنويع المحتوى، وتعزيز فرص انتشاره ووصوله إلى الجمهور، وتنمية صناعة الترفيه في المنطقة لتُصبح رائدة على المستوى العالمي.
وقال مدير عام ” وارنر براذرز ديسكفري “WBD في وسط أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وتركيا “جيمي كوك” إن صناعة الترفيه في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تشهد تحولاً مذهلاً ونمواً هائلاً، ما يوفّر فرصاً لصانعي المحتوى والمشاهدين. فبعد أن أنشأنا علامتنا التجارية ديسكفري في القنوات التلفزيونية وأطلقنا بنجاح خدمة البث ديسكفري+ العام الماضي، يأتي إطلاق قناة جديدة في المنطقة، بالشراكة مع SRMG، كخطوة مهمة بالنسبة لنا سعياً إلى إنشاء منظومة إعلام وترفيه متكاملة. كما تدعم هذه الشراكة استراتيجيتنا لتطوير الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وتزيد من تواجدنا الفعّال في المملكة العربية السعودية.”
من جهتها، قالت الرئيسة التنفيذية لـ “SRMG”جمانا راشد الراشد إن هذا التعاون الاستراتيجي سيسهم في تقديم محتوى عربي أكثر حيوية وابتكارا، وبطُرق حديثة ومن منصات متعددة. لذا تُعدُّ هذه الشراكة خطوة إضافية نحو الأمام، تعكس مدى التزام المجموعة بتوفير محتوى متنوّع وحصري لمختلف المشاهدين. ومع التميّز الذي طالما اشتهرت به ديسكفري بإنتاج الأفلام الوثائقية عالية الجودة، فإننا نتطلّع للعمل معاً لتقديم محتوى إعلامي فريد، وتوفير فرص عمل جديدة وبرامج تدريبية عالمية، إضافة إلى تمكين مشاهدينا -الذين تتزايد أعدادهم باستمرار- من الاستفادة من سعة انتشار هذه الشبكة الإعلامية العالمية.” وفق “أخبار 24”.
وستقدّم “الشرق ديسكفري” للمشاهدين آلاف الساعات من المحتوى الترفيهي المبتكَر، ونُسخاً أصليةً وعروضاً أولى وحصرية، ومجموعة من البرامج المتنوعة التي تناسب مختلف الاهتمامات، وتشمل: العلوم المبسّطة والهندسة، والسيارات والمحركات، والحياة البرية والطبيعة، والمغامرة والسفر، وأسلوب الحياة، والأفلام الوثائقية. كما تخطّط الجهتان لإنتاج أعمال مشتركة عالية الجودة تُسهم في تعزيز التناغم بين المحتوى الإعلامي والثقافة المحلية، على أن يتم توزيعها عالمياً من خلال شبكة ديسكفري.
تجدر الإشارة إلى أنه يتم حالياً العمل على وضع الخطط لإطلاق قناة “الشرق ديسكفري”، خلال عام 2023، وتحديد الخطوات الضرورية واللازمة لإتاحتها لأوسع عدد من المشاهدين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك عبر البث التلفزيوني المفتوح/ غير المشفّر، والبث المباشر (streaming)، والتطبيقات الخاصة، والتطبيقات التابعة لجهات أخرى، إضافةً إلى توفير خدمة “الفيديو حسب الطلب” أو المشاهدة في وقت لاحق، عبر الإنترنت.