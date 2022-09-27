بـ500 مليون ريال.. اتفاقية لتعزيز الخدمات الصحية ورفع جودة الحياة بمحافظة العلا

وقعت الهيئة الملكية لمحافظة العلا، اتفاقية تعاون مع وزارة الصحة لتعزيز خدمات الرعاية الصحية في العلا وتطويرها لرفع جودة الحياة، وضمان وصول السكان والزوار لخدمات صحية ذات جودة عالية.
وتبلغ قيمة اتفاقية التعاون 500 مليون ريال، وتستهدف تطوير الموقع العام لمستشفى الأمير عبدالمحسن بن عبدالعزيز، وتصميم الخطة الرئيسية للمستشفى ليصبح حرمًا طبيًا مطورًا مستدامًا، وإنشاء مركز صحي استشاري متكامل شمال العلا، وتطوير مركزي الرعاية الصحية الأولية في “المنشية” و”الصخيرات”.
وتضمنت الاتفاقية، عدداً من المبادرات، منها تفعيل مكتب إدارة المشاريع المشتركة للإشراف على برنامج تحول الرعاية الصحية، وتطوير شبكة الرعاية الصحية، وتطوير الخدمات الميدانية، والصحة الرقمية، وعوامل التشغيل التمكينية، بالإضافة لتحسين عمليات النقل الطبي الأرضي، وتنسيق وتأمين عمليات الإخلاء الطبي. وفق “أخبار 24”.
وستسهم الاتفاقية في تحقيق تنمية الإنسان قبل المكان كمنهجية رئيسية للتنمية الشاملة والمستدامة ضمن “رؤية العلا”، وذلك في إطار التطوير من خلال عدد من البرامج والمبادرات؛ بهدف تحويل العلا إلى وجهة عالمية للثقافة والتراث الطبيعي والسياحة البيئية.