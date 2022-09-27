منها دعم الدارسين على حسابهم الخاص.. وزير التعليم يناقش مع سفيرة خادم الحرمين بواشنطن ملفات الابتعاث

التقى وزير التعليم حمد آل الشيخ سفيرة خادم الحرمين الشريفين بالولايات المتحدة الأمريكية الأميرة ريما بنت بندر، لمناقشة عدد من الملفات المتعلقة بالمبتعثين.
وشهد اللقاء مناقشة سبل دعم الطلاب المبتعثين والدارسين على حسابهم الخاص في الولايات المتحدة الأمريكية، وأبرز التحديات والقضايا التي تواجههم.
وناقش الجانبان ملف المنح الدراسية المقدمة من حكومة المملكة للطلبة من الولايات المتحدة الأمريكية للدراسة في الجامعات السعودية، إضافة إلى آليات عرض فرص الاستثمار التعليمي بالمملكة أمام المجتمع الأكاديمي والبحث بالولايات المتحدة. وفق “أخبار 24”.