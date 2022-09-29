مهرجان “العلا” للتمور ينطلق غدا بفعاليات حرفية وأنشطة ترفيهية

تنطلق الدورة الثالثة من مهرجان العلا للتمور 2022 يوم غد (الجمعة)، وذلك بتنظيم من الهيئة الملكية لمحافظة العلا.
وسيقام المهرجان في يومي الجمعة والسبت من الأسابيع الأربعة المقبلة، وذلك تحت شعار “ذُوق فخرنا” في قرية “الفرسان” بالمحافظة.
وتشمل فعاليات المهرجان إقامة مزاد التمور من الساعة 6 صباحا وحتى 9 صباحا، فيما تنطلق فعاليات الحرف اليدوية والمنتجات المحلية والترفيهية من 5 مساءً إلى 11 مساء وذلك في منطقة السوق.
ويشتمل المهرجان على أنشطة المأكولات المتنوعة التي تشمل ضمن مكوناتها التمور، وكذلك الفنون المحلية المتصلة بالإرث الثقافي، وستكون هناك فعالية خاصة في 22 أكتوبر باسم “الشنّة”، وهي أحد موروثات أهل العلا لحفظ التمور قديمًا. وفق “أخبار 24”.
يذكر أن الهيئة الملكية لمحافظة العلا تستهدف رفع تنافسية تمور العلا في الأسواق المحلية والعالمية، خاصة وأن تمور العلا تشكل رافدًا اقتصاديًا استراتيجيًا لمزارعيها، كما تمتد مزارعها على مساحة 10 آلاف هكتار، وتنتشر بين أرجائها أكثر من مليوني نخلة، ويتجاوز إنتاجها السنوي من التمور 90 ألف طن تقريبًا.