تحويل شارع الأديب عبدالمقصود خوجة في جدة لمنصة ثقافية

أعلنت وزارة الثقافة، اليوم (الخميس)، عن مشروع تطوير شارع الأديب الراحل عبدالمقصود خوجة في حي الروضة بمدينة جدة، بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، المقرر افتتاحه في الربع الثالث من العام القادم 2023م.
وخصص المشروع منطقة وسط الشارع لتكون ساحةً مؤقتة تتوقف فيها حركة السيارات خلال أيام نهايات الأسبوع، على أن تعود بشكلٍ طبيعي في وسط الأسبوع.
وسيظهر المشروع بصورةٍ إبداعية مستلهمة من المنتدى الثقافي الشهير الذي نظمه الراحل عبدالمقصود خوجة على مدى 4 عقود تحت اسم “الاثنينية”. وفق “أخبار 24”.
وسيشهد الشارع ضمن هذه المبادرة أنشطة ثقافية متنوعة تتضمن مسرحيات تفاعلية، وعروضاً فنية وثقافية حية، إلى جانب استضافة أنشطة ثقافية أدبية، وأعمال فنية تفاعلية لتحفيز المشاركة المجتمعية من خلال الفنون، وأنشطة المكتبة المتنقلة، والكتاب للجميع، وتنفيذ المبادرات ذات الصلة بالأدب مثل مبادرة الشريك الأدبي، ومبادرة سحابة أدب.