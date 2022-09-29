بصفتها الشريك الإعلامي الرسمي .. “SRMG” تشارك بمعرض الكتاب بأكثر من 30 مؤسسة إعلامية

أعلنت المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)، مشاركتها للعام الثاني على التوالي، في معرض الرياض الدولي للكتاب 2022، بصفتها الشريك الإعلامي الرسمي.
وتهدف هذه الشراكة المتجدّدة بين الطرفيْن إلى إلهام القرّاء وحثّهم على المزيد من الشغف بالقراءة، إضافة إلى تعزيز أواصر التبادُل المعرِفي – الثقافي.
وتنظم (SRMG) خلال المعرض الذي يُقام في الفترة الممتدّة بين 29 سبتمبر الجاري و8 أكتوبر المقبل، عدداً من البرامج والأنشطة التفاعلية، إضافة لتغطيات واسعة للمعرض وفعالياته؛ وذلك من خلال أكثر من 30 مؤسسة إعلامية ومنصّة تابعة لها مشارِكة في الحدث؛ لتُخاطب المتابعين والمهتمين بعدّة لُغات، كما سيتم الكشف للمرّة الأولى عن إصدارات عربية لمؤلَّفات عالمية. وفق “أخبار 24”.
وقالت جمانا راشد الراشد، الرئيس التنفيذي لـ (SRMG)، إن المعرض حدث سنوي أساسي في المشهد الثقافي العربي؛ وهو يتماشى مع التزام مجموعتنا بدعم اقتصاديات المعرفة وتحفيز مسار الإبداع والابتكار في المملكة والمنطقة بأسرها؛ لافتة إلى أن شراكة المجموعة مع المعرض تؤكّد على الدور المتواصل الذي تلعبه المؤسسات الإعلامية والمنصّات التابعة لـ SRMG في تقديم تغطيات فريدة ومميّزة للمعرض وزوّاره”.