دار “رف” تُطلق باكورة إصداراتها باللغة العربية لمؤلّفين عالميين وتكشف أحدث اتفاقياتها

أطلقت دار “رف” للنشر، التابعة للمجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)، الدفعة الأولى من إصداراتها باللغة العربية لمؤلّفين عالميين، أبرزهم: غاري فاينرتشوك، وجون مايدا، ونينا غارسيا؛ وذلك بهدف المساهمة في إثراء المكتبة العربية وتعزيز محتواها المعرفي والثقافي.
وأوضحت الدار أنها عقدت اتفاقيات مع دور نشر عالمية أبرزها: ” Penguin Random House”، و”HarperCollins”، و” John Wiley & Sons “و” Abrams ” وغيرها؛ وذلك خلال مشاركة الدار في معرض الرياض الدولي للكتاب 2022، الذي يُقام في الفترة الممتدّة بين 29 سبتمبر الجاري و8 أكتوبر المقبل.وفق “أخبار 24”.
وقالت المدير العام لـ SRMG Think – التي تَنبثِقُ عنها دار “رف” للنشر، هيفاء الجديع، إنه خلال المشاركة في معرض الرياض الدولي للكتاب، قدمت الدار باكورة إصداراتها، والتي تتضمّن الصيَغ العربية لمؤلّفين عالميين بارزين؛ لافتة إلى أنه يتم العمل حالياً مع مجموعة واسعة من الكُتّاب السعوديين والعرب على إنتاج أعمال فريدة تُمثّل إضافة نوعية للمشهد المعرِفي والثقافي العربي.