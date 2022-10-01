120 فناناً وفنانة يتألقون في مهرجان K-CON الكوري في بوليفارد الرياض

شهدت منطقة “بوليفارد الرياض” مساء أمس انطلاق مهرجان K-CON الكوري الذي تستضيفه المملكة للمرة الأولى ويستمر على مدى يومين، بمشاركة 120 فناناً وفنانة يمثلون 14 فرقة كورية.
وقدمت الفرق فقرات متنوعة من فنون الموسيقى والأزياء والأفلام الكورية، خلال اليوم الأول من المهرجان تفاعل معها الجمهور الكبير، الذي استمتع بالوصلات الغنائية التي قدمتها الفرق.
ويتضمن المهرجان معرضاً مصاحباً يأخذ الزوار في رحلة للتعرف على الثقافة الكورية، وعلى طبيعة الحياة والثقافة الكورية من خلال الالتقاء بمتخصصين في مجالات متنوعة من الفنون الموسيقية والاستعراضية، إضافة لزيارتهم لقسم المنتجات والأزياء والأطعمة والمأكولات الكورية.وفق “أخبار 24”.
وفي القسم المخصص لـ”لقاء الفنانين” بقاعة الفنان “محمد العلي” في البوليفارد، التقى الزوار مع فرقة “THE BOYZ”، وتعرفوا خلالها على آخر أعمالهم ومستجدات مشاريعهم القادمة، فيما سيشمل لقاء الفنانين يوم السبت الفرق: “ONEUS, STAYC, NEWJEANS, TO1, PENTAGON”
يذكر أن مهرجان K-CON الكوري يحتفي خلال إقامته في المملكة بمرور 10 أعوام على تأسيسه، حيث كانت انطلاقته عام 2012م من جنوب كاليفورنيا، لتتم استضافته فيما بعد في 8 مدن عالمية تمثل 4 قارات وذلك خلال الأعوام الماضية، وحظي بتفاعل جماهيري كبير فاق المليون زائر.
ويأتي حضور المهرجان إلى المملكة في إطار الاتفاقية التي وقعتها وزارة الثقافة مع شركة سي جي الكورية لتعزيز التبادل الثقافي الدولي، واستقطاب أبرز المهرجانات والمحافل العالمية إلى المملكة، للمساهمة في دعم القطاع الثقافي المحلي وتمكينه، وإثرائه بالأنشطة والفعاليات ذات القيمة النوعية.