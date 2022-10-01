“الشورى” يناقش تعديلات على نظام مكافحة التدخين وتقرير الصندوق العقاري

يناقش مجلس الشورى في جلساته العادية الأسبوع المقبل عدداً من تقارير الأداء، ومشاريع الأنظمة والمعاهدات والاتفاقيات، ويصدر قرارات بشأن موضوعات أخرى.
ويبحث المجلس في جلسته بعد غد الإثنين تقرير لجنة الثقافة والرياضة والسياحة بشأن التقرير السنوي لوزارة الرياضة، وتقريرًا آخر من لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن التقرير السنوي لمؤسسة حديقة الملك سلمان للعام المالي 1442/1443هـ..
كما يناقش تقرير لجنة الشؤون الخارجية بشأن التقرير السنوي للصندوق السعودي للتنمية، وتقرير لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بشأن نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وفي جلسته ليوم الثلاثاء المقبل يناقش المجلس تقريرًا للجنة الصحية بشأن التقرير السنوي لهيئة الصحة العامة، والتقرير السنوي لوزارة الاقتصاد والتخطيط، إلى جانب مناقشة التقرير السنوي لصندوق التنمية العقارية، وتقرير اللجنة الصحية بشأن مشروع التعديل المقترح على بعض مواد نظام مكافحة التدخين، وتقرير حول مقترح نقل اختصاصات إصدار تراخيص مهنة الاستشارات الإدارية من وزارة التجارة إلى معهد الإدارة. وفق “أخبار 24”.
ويبحث المجلس في جلسته الثالثة، تقريرين للجنة التعليم والبحث العلمي بشأن التقارير السنوية للمعهد الوطني للتطوير المهني والتعليمي، والتقرير السنوي للمؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، كما يستعرض تقرير لجنة التجارة والاستثمار بشأن التقرير السنوي لبنك التصدير والاستيراد السعودي وتقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن التقرير السنوي لصندوق التنمية الزراعية.