“الثقافة” تطلق منحة “أبحاث القهوة السعودية” لتشجيع إعداد البحوث في هذا المجال

أعلنت وزارة الثقافة، اليوم (السبت)، إطلاق منحة “أبحاث القهوة السعودية”، بالشراكة مع الشركة السعودية للقهوة التابعة لصندوق الاستثمارات العامة.
وقالت الوزارة، إن المنحة تهدف لتشجيع الباحثين والباحثات على إعداد الأوراق والبحوث العلمية المتخصصة في مجال القهوة السعودية، والتي تتناول البحث في طريقة نشأة القهوة السعودية، وطرق انتشارها، وسبل تعزيز وتطوير صناعتها.
وأبانت أن المنحة تغطي 3 مسارات رئيسية، أولها مسار “القهوة في الجزيرة العربية” والذي تتناول أبحاثه الجذور التاريخية للقهوة في الجزيرة العربية، وطرق التجارة القديمة التي استُخدمت لنقلها، وتاريخ صناعتها وانتشارها في المملكة، وأبرز المواقف والأحداث التاريخية المرتبطة بها. وفق “أخبار 24”.
وأبانت أن المسار الثاني يتناول “التراث الثقافي غير المادي المرتبط بالقهوة السعودية”، ودراسة المعارف والمهارات المرتبطة بالتقاليد وأشكال التعبير الشفهي، وفنون الأداء والموسيقى، والممارسات الاجتماعية والطقوس والمناسبات الاحتفالية والحرف التقليدية الخاصة بالقهوة السعودية، والارتباط بين الإنسان والطبيعة ضمن المعارف والممارسات ذات العلاقة.
وأضافت أن المسار الثالث يتناول “تنمية المحتوى المحلي الثقافي” عبر أبحاث تهدف إلى تعزيز وتنمية القهوة السعودية المنتجة محلياً في المشتريات الحكومية، بما يحقق اقتصاداً سعودياً مستداماً ويحافظ على عناصر الموروث السعودي الأصيل.
وتأتي المنحة ضمن أنشطة وبرامج مبادرة “عام القهوة السعودية 2022” بهدف دراسة واقع السوق للقهوة السعودية، والحفاظ على الإرث الثقافي السعودي، والقيم الثقافية السعودية، وإبراز التراث غير المادي المرتبط بالقهوة السعودية، وتعزيز الهوية الوطنية، إلى جانب رعاية الإبداع والمبدعين في مجال القهوة السعودية، وتطوير صناعتها.