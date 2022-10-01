مصادر: أوبك+ تتجه لخفض إنتاج النفط بـ500 ألف برميل يومياً

كشف مصدر في منظمة “أوبك”، أن مجموعة أوبك+ ستعقد اجتماعًا في فيينا في الخامس من أكتوبر الجاري، بالحضور الشخصي، مع توافر فرصة الحضور بالإنترنت، نظرًا لقصر المدة حتى انعقاد الاجتماع.
وتابع المصدر، أن الاجتماع يأتي على خلفية تراجع أسعار النفط، بعد بلوغها أعلى مستوياتها في مارس 2022.
وأشارت وكالة رويترز للأنباء إلى أن الاجتماع قد يشهد قرارًا بخفض إنتاج النفط من 500 ألف برميل إلى مليون برميل يوميا؛ لدعم السوق. وفق “أخبار 24”.
يذكر أن أوبك+ تضم منظمة الدول المصدرة للبترول، ومنتجي نفط مستقلين بينهم روسيا.