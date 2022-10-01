شملت باكستان والسودان.. “مركز الملك سلمان للإغاثة” يستعرض جهوده بدعم عدد من الدول الصديقة

استعرض مركز الملك سلمان للإغاثة، جهوده لدعم عدد من البلدان الصديقة في تجاوز أزماتها المختلفة.
وقدم المركز دعماً للحملة الوطنية للتحصين ضد فيروس كورونا التي نفذتها وزارة الصحة العامة والسكان اليمنية في 12 محافظة خلال الفترة من 24 إلى 28 سبتمبر، حيث أسهم المشروع في دعم الوصول 447 ألف فرد؛ بما يشكل 12% من سكان المحافظات المستفيدة من اللقاح.
وواصل المركز تقديم مساعداته الإغاثية المتنوعة للمتضررين من الفيضانات في باكستان، حيث جرى توزيع أكثر من ألفي سلة غذائية و40 خيمة و400 ناموسية في عدد من المناطق، كما وزَّع المركز 15 طناً من السلال الغذائية في ولاية البحر الأحمر السودانية، استفاد منها ألفا فرد تقريباً.
كما وزع 675 سلة غذائية للاجئين والأسر الأكثر احتياجاً في منطقة عرسال في لبنان، استفادت منها الأسر اللاجئة من مختلفة الجنسيات. وفق “أخبار 24”.
وأسهم المركز في دعم تقديم مركز الأطراف الصناعية وإعادة التأهيل بعدن خدماته الطبية لـ212 مستفيداً ممن فقدوا أطرافهم من أبناء الشعب اليمني خلال شهر غسطس، كما أسهم في تقديم الخدمات الطبية المتنوعة لـ346 مستفيداً ممن فقدوا أطرافهم في الشهر نفسه بمأرب، فضلاً عن المساهمة في تقديم خدمات إنسانية لمخيم وعلان للنازحين بمحافظة حجة.