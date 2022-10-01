“الأحياء العشوائية” بجدة: بدء أعمال الإزالة بحي العدل والفضل

بدأت لجنة الأحياء العشوائية بمحافظة جدة، اليوم (السبت)، في أعمال الإزالة بحي “العدل والفضل”؛ وذلك بعد انتهاء مرحلة الإشعارات، وإخلاء المنازل من السكان، كما شرعت في فصل الخدمات عن منازل المناطق العشوائية في “أم السلم وكيلو 14” .
وأكدت اللجنة مواصلة تقديم خدماتها لسكان هذه الأحياء من خلال مقر اللجنة، أو عبر الموقع الإلكتروني لأمانة محافظة جدة التي من أبرزها: خدمات نقل العفش، والسلال الغذائية، وخدمات التسكين الدائم، والتسكين المؤقت لحين تسلم التعويض، أو السكن الدائم، وخدمة التقديم على التعويض. وفق “أخبار 24”.
وأشارت إلى أن الأحياء العشوائية التي تم الانتهاء منها والجاري إزالتها تبلغ 31 حياً من أصل 32 حياً عشوائياً، والمتبقي حي واحد سيتم الانتهاء من إزالته خلال أكتوبر الجاري، داعية سكان الأحياء العشوائية إلى سرعة استكمال إجراءات صرف التعويضات، وتقديم المستندات المطلوبة.