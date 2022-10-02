طقس اليوم.. سحب رعدية ممطرة على تلك المناطق.. وضباب بالأجزاء الساحلية

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تقريره اليومي عن حالة الطقس المتوقعة اليوم (الأحد) على مختلف مناطق المملكة.
وأوضح التقرير، أن السماء ستكون غائمة جزئياً تتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات مناطق جازان وعسير والباحة، تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة، كما لا يُستبعد تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على الأجزاء الساحلية منها.
وأشار إلى أن درجات الحرارة المتوقعة على عدد من المدن ستكون كالتالي: (40 درجة بمكة المكرمة، و39 درجة في الدمام، و37 درجة بالمدينة المنورة، و36 درجة بالرياض وجدة، و26 درجة في أبها). وفق “أخبار 24”.