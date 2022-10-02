“أوتليت الرياض” يدخل موسوعة غينيس باعتباره الأكبر في العالم

حققت الهيئة العامة للترفيه، رقما قياسيا جديدا في موسوعة “غينيس” للأرقام القياسية، من خلال مهرجان “أوتلت 2022” للتسوق بالرياض، والذي يُعد الأول من نوعه في المملكة، ويستمر حتى 14 أكتوبر الجاري.
وتسلمت الهيئة شهادة تسجيل “أوتلت 2022” للتسوق ضمن أرقام “غينيس”، الذي بدأت فعالياته اليوم بوصفه أكبر “أوتلت” مؤقت في العالم، بمساحة تصل لأكثر من 145 ألف متر مربع، إذ يجمع في مناطقه المتنوعة ثلاثة ملايين قطعة، تعود صناعتها لأكثر من 1500 علامة تجارية عالمية.
ويتميز المهرجان -الذي انطلقت فعالياته أمس (السبت) في العاصمة الرياض، بأسعاره الحصرية والمخفضة، التي تصل نسبتها إلى 70%، وسط منتجات مصممة من قبل خبراء عالميين في مجالات الأزياء، والإكسسوارات، وأدوات التجميل، كما تتفرد أروقته بتصاميمها الخارجية، ذات الطابع الإغريقي في منطقة تسوق مفتوحة.
ويضم المهرجان مناطق ترفيهية مخصصة للأطفال، وعددًا من المطاعم والمقاهي المتخصصة في توفير خيارات متنوعة للزوار القادمين من داخل المملكة وخارجها، ولمزيد من المعلومات عن المهرجان يمكن الدخول عبر الرابط.
رقم قياسي جديد حققته #هيئة_الترفيه في موسوعة غينيس ( اكبر فعالية اوتليت في العالم) #اوتليت_الرياض 🇸🇦🇸🇦🔥🔥 pic.twitter.com/act7incQxl
— TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) October 1, 2022
وفق “أخبار 24”.