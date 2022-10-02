بالصور.. “نُسك” تُنفذ جولات تعريفية في دول آسيا الوسطى

نفّذت “نُسك” عدة جولات تعريفية بمنصتها الإلكترونية في دول آسيا الوسطى، ضمن معرضين في جمهوريتي كازاخستان وأوزباكستان، وترأس الوفد المشارك في الزيارة الرسمية وزير الحج والعمرة رئيس لجنة برنامج خدمة ضيوف الرحمن الدكتور توفيق الربيعة.
وشهدت الجولات توقيع عدد من الاتفاقيات بهدف تسهيل إجراءات قدوم ضيوف الرحمن إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة من خلال تطوير الربط الجوي بين المملكة وتلك الدول.
وتأتي الزيارة بهدف تسليط الضوء على الإجراءات الميسرة التي تتيحها المملكة لتسهيل قدوم المعتمرين من جميع أنحاء العالم لتأدية مناسكهم بطمأنينة ويسر. وفق “أخبار 24”.
وتُقدم “نسك” مجموعة واسعة من الخيارات والحلول المتنوعة للسكن وحجوزات الرحلات لضيوف الرحمن وقاصدي الحرمين الشريفين من الزوار والمصلين والمعتمرين.