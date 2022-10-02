“الجوازات” تصدر أكثر من 15 ألف قرار إداري بحق مخالفين لأنظمة الإقامة والعمل

أصدرت المديرية العامة للجوازات، أكثر من 15 ألف قرار إداري خلال شهر صفر 1444هـ بحق مواطنين ومقيمين لمخالفتهم أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود.
وأوضحت الجوازات أن العقوبات تنوعت ما بين السجن والغرامة المالية والترحيل، مبينة أنه على جميع المواطنين والمقيمين من أصحاب المنشآت والأفراد عدم نقل أو تشغيل أو إيواء المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، أو التستر عليهم أو تقديم أي وسيلة من وسائل المساعدة لهم في إيجاد فرص عمل أو سكن أو نقل.
ودعت الجوازات جميع المواطنين والمقيمين إلى التعاون والإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود عبر الاتصال بالرقم 911 في مناطق مكة المكرمة والرياض والمنطقة الشرقية، والرقم 999 في بقية مناطق المملكة. وفق “أخبار 24”.