المعدنية سجلت ارتفاعاً بنسبة 22%.. حجم العملات المتداولة خلال أغسطس الماضي

كشفت بيانات البنك المركزي السعودي “ساما” عن ارتفاع حجم العملات المعدنية المتداولة خارج “البنك المركزي” خلال شهر أغسطس 2022، إلى 938 مليون ريال بنسبة 22%، مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي الذي سجل 768.5 مليون ريال.
وأوضحت النشرة الإحصائية الشهرية للبنك المركزي أن العملات الورقية المتداولة خارجه انخفضت خلال أغسطس 2022، إلى نحو 171 مليار ريال بنسبة (-1.43%)، مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، الذي سجل 173.5 مليار ريال.
العملات المعدنية المتداولة حسب الفئات
شكلت فئة (1 ريال) الرقم الأعلى تداولا خلال أغسطس الماضي خارج “ساما” بنحو 517.5 مليون ريال، تلتها فئة (2 ريال) بـ246.2 مليون ريال، ثم فئة (نصف ريال) بنحو 109 ملايين ريال، وفئة (ربع ريال) بنحو 52.5 مليون ريال، وفئة (10 هللات) بـ 8.3 مليون ريال، وفئة (5 هللات) بـ4.1 مليون ريال، بينما سجلت فئة (1 هللة) نحو 387 ألف ريال. وفق “أخبار 24”.
العملات الورقية المتداولة حسب الفئات
جاءت فئة (500 ريال) ضمن أعلى العملات المتداولة خارج “ساما” خلال أغسطس الماضي بنحو 140.8 مليار ريال، تلتها فئة (100 ريال) بـ 21.9 مليار ريال، ثم فئة (50 ريال) بـ 5.5 مليار ريال، وفئة (10 ريالات) 1.4 مليار ريال، وفئة (5 ريالات) بنحو 1.3 مليار ريال.