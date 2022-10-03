طقس اليوم.. أمطار رعدية محتملة بجازان وعسير وتكون للضباب ليلاً بمكة والمدينة

أصدر المركز الوطني للأرصاد تقريره اليومي عن حالة الطقس المتوقعة اليوم (الإثنين) على مختلف مناطق المملكة.
وأوضح التقرير أن الفرصة لا تزال مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة.
وأضاف أنه يتوقع تكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، ولا يستبعد تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على الأجزاء الساحلية منها.
وأشار إلى أن درجات الحرارة المتوقعة على عدد من المدن ستكون كالتالي: (39 درجة في مكة المكرمة، و38 درجة في المدينة المنورة، و37 درجة في الرياض والدمام، و35 درجة في جدة، و26 درجة في أبها). وفق “أخبار 24”.