“التجارة”: تنفيذ أكثر من مليون عملية رصد لأسعار السلع والمنتجات خلال 9 أشهر

نفذت وزارة التجارة أكثر من مليون عملية رصد لأسعار السلع والمنتجات في جميع مناطق المملكة.
وكشفت الوزارة أن الفرق الرقابية نفذت منذ بداية يناير حتى سبتمبر 2022م أكثر من 691 ألف جولة لمراقبة الأسواق والأسعار، تخللتها أكثر من 35 ألف زيارة ميدانية موجهة لرصد الأسعار، أُجري خلالها أكثر من مليون عملية قراءة لأسعار السلع والمنتجات في جميع منافذ البيع.
وأوضحت أنها ترصد أسعار نحو 278 سلعة أساسية، ورفعها عبر نظام إلكتروني لمتابعتها بدقة والوقوف على أي ممارسات غير سليمة تؤثر على الأسعار ليتم اتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها.
وأكدت أن هذه الزيارات تهدف لمراقبة الأسواق ورصد مستويات الأسعار، ومتابعة وفرة المنتجات وضمان تعدد مورديها، وتوافر المنتجات البديلة، والتأكد من امتثال المنشآت التجارية لأنظمة الوزارة وذلك لحماية وحفظ حقوق المستهلكين. وفق “أخبار 24”.
ودعت الوزارة المستهلكين إلى الإبلاغ عن المخالفات التجارية من خلال الرقم الموحد 1900 أو تطبيق “بلاغ تجاري”.