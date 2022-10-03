عقد مجلس إدارة بنك التنمية الاجتماعية اجتماعاً في دورته الثالثة للعام المالي 2022، وذلك برئاسة وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي وبحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس.
واستعرض المجلس في بداية الاجتماع تقرير أداء البنك للربع الثالث من العام المالي 2022، مبرزاً ارتفاعاً متميزاً في الأداء الربعي لتمويل المنشآت الصغيرة والناشئة بلغ 35% عن الربع الماضي من هذا العام، ليصل مجموع قيمة التمويل في هذا النشاط خلال هذا العام إلى 2.3 مليار ريال استفاد منها ما يزيد على 4 آلاف منشأة صغيرة وناشئة.
وأبان التقرير وصول حجم التمويل في نشاط تمويل العمل الحر خلال هذا الربع إلى 250 مليون ريال مكنت أكثر من 10 آلاف مستفيد من مزاولة أعمالهم الحرة، فيما نما نشاط التمويل الاجتماعي بنسبة قدرها 74% ليصل التمويل إلى 1.1 مليار ريال قدمت لـ 19 ألف مواطن ومواطنة خلال هذا الربع.
وأشار إلى أن البنك توسع في تقديم خدماته خلال الربع الثالث من العام بتدريب وتأهيل أكثر من 37 ألف رائد أعمال ومستثمر ناشئ عبر منصات البنك وبرامج التمكين وبناء القدرات المختلفة، فيما شهدت برامج الادخار المقدمة تطوراً ملحوظاً أدى إلى زيادة بلغت 21% في عدد المدخرين المستفيدين من هذه البرامج مقارنة بالربع السابق، ليبلغ إجمالي عدد المستفيدين من البرامج الادخارية 35 ألف مشترك خلال هذا العام. وفق “أخبار 24”.
وأشاد المجلس بالتقدم الملحوظ في مجال التميز المؤسسي وبناء القدرات الداخلية وإدارة المخاطر، والذي نجم عنه تحقيق البنك مراكز متقدمة في عدد من المؤشرات الوطنية، منها تحقيق المركز الثالث في تقييم الكفاءة من هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، وتحقيق البنك مستوى النضج الأعلى في مجالي إدارة المخاطر واستمرارية الأعمال من هيئة الحكومة الرقمية، وكذلك حصول البنك على شهادتي الآيزو 9001 و10015 للجودة.