كثاني دولة في العالم.. “سناب شات” يوفر خدمة مركز العائلة في المملكة

أطلقت منصة “سناب شات”، بالتعاون مع الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، خدمة “مركز العائلة” في المملكة كأول دولة في العالم تطلق فيها الخدمة باللغة العربية والثانية عالمياً بعد ألمانيا.
وتتيح الخدمة لأولياء الأمور التحكم بأنشطة أبنائهم بشكل أكبر عبر الإنترنت، من خلال الاطلاع على قائمة أصدقائهم على التطبيق ومن يتواصل معهم، لكن دون استعراض محتوى المحادثات، حفاظًا على خصوصيتهم واستقلاليتهم.
وأكدت الرئيس التنفيذي للهيئة إسراء عسيري، أن ميزة “مركز العائلة” تقدم مستويات جديدة من الحماية، حيث يجب أن يكون المستخدمون أصدقاء على Snapchat قبل أن يتمكنوا من التواصل بعضهم مع بعض.
وأضافت عسيري أنه وفقاً لدراسة أجرتها Snap Inc و”ديلويت ديجيتال، فإن 71% من الأهالي في السعودية يستخدمون تطبيق Snapchat، مبينة أن ميزة “مركز العائلة”، تتيح لهم الإبلاغ بسهولة وسرية عن أي حسابات مسيئة أو مشبوهة بشكل مباشر بالتواصل مع فريق الثقة والأمان في Snap على مدار الساعة.
وأشارت عسيري إلى أن المملكة تواصل تحقيق نمو هائل في رحلتها نحو التحول الرقمي وتبنّي أحدث التقنيات، مع ضرورة توفير مساحات آمنة للمستخدمين على الإنترنت. وفق “أخبار 24”.
من جانبه أكد رئيس السياسات العامة في الشركة، جورج وولفارت، أن المنصة تخطط لإضافة خصائص أمان إضافية إلى ميزة “مركز العائلة” خلال الأشهر المقبلة.
يذكر أن عدد مستخدمي تطبيق “سناب شات” في المملكة يفوق 20 مليون مستخدم شهرياً، ويصل إلى أكثر من 90% من الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم بين 13 و34 عاماً، لذا يعد أحد أبرز منصات التواصل في المملكة.