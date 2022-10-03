تعيين 5 مؤسسات مالية دولية كمتعاملين أوليين بأدوات الدين الحكومية المحلية

وقعت وزارة المالية والمركز الوطني لإدارة الدين اتفاقيات مع 5 مؤسسات مالية دولية لتعيينها كمتعاملين أوليين دوليين بأدوات الدين الحكومية المحلية.
وبهذه الاتفاقية انضمت “بي إن بي باريبا”، ومجموعة سيتي المصرفية وجولدمان ساكس وجي بي مورجان، ووبنك ستاندرد تشارترد إلى المؤسسات المالية المحلية التي سبق انضمامها إلى البرنامج وهي: البنك الأهلي السعودي، والبنك السعودي البريطاني (ساب)، وبنك الجزيرة، ومصرف الإنماء، ومصرف الراجحي.
من جهته، أوضح وزير المالية محمد الجدعان، أنَّ هذه الاتفاقيات تهدف إلى تطوير البنية التحتية لسوق الدين المحلي، وزيادة سيولة أدوات الدين الحكومية المحلية عبر جذب المزيد من رؤوس الأموال من المستثمرين الأجانب، وتمكين المتعاملين الأوليين والمشاركين بالسوق من القيام بأدوارهم من خلال توفير الأدوات المناسبة.وفق “أخبار 24”.
يُذكر أنَّ طلبات الاكتتاب في السوق الأولي لأدوات الدين الحكومية المحلية تُقدَّم إلى المركز الوطني لإدارة الدين من خلال المتعاملين الأوليين الذين جرى التعاقد معهم؛ وذلك بشكل شهري مجدول، ويتولى هؤلاء المتعاملون تلقي الطلبات المُقدمة من المستثمرين.