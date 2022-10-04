خبير تخطيط عمراني: مشروع “داون تاون” سيحقق تنمية كبيرة وفرصاً وظيفية واستغلالاً لمراكز المدن

أكد رئيس قسم التخطيط العمراني بجامعة الملك سعود، الدكتور وليد الزامل، أن إنشاء شركة “داون تاون السعودية” يأتي ضمن جملة من المشاريع التي تحظى بها المملكة بما يخدم السكان في المدن.
وأوضح لـ “أخبار 24” أن الكثير من مراكز المدن السياحية تحتوي على موارد كثيرة، وتجب المحافظة عليها والاستفادة منها وتنميتها في خدمة سكان المدن، وسيحقق فرصاً تنموية كبيرة للمواطن.
موارد ثقافية وتاريخية
وأضاف أن بعض المراكز تحتوي على موارد تاريخية وثقافية وتراثية، بالإضافة إلى قيمة التموضع المكاني لداون تاون باعتباره منطقة تعد بمثابة القلب النابض للمدينة، بحيث يتم توظيفها لخدمة السكان من خلال القطاع الخاص، أو إشراكه مع القطاع العام في إيجاد مشاريع نوعية يمكن أن تخدم المواطن.
فرص تنموية
وأشار الزامل إلى أن المشروع سيحقق فرصاً تنموية كبيرة للمواطن من خلال الفرص الوظيفية والاستغلال الأمثل لمواقع هذه المراكز من حيث إيجاد نشاطات ثقافية وتجارية واقتصادية تعيد أهمية المركز باعتباره نقطة حيوية ونقطة التقاء من خلال تقوية الوصول إليه عبر شبكات النقل سواء الطرق السريعة، أو النقل العام، أو المشاة، وبدائل النقل داخل المنطقة أو وجود الساحات والفراغات العمرانية.
وكشف الزامل بأن هذه العوامل ستسهم بتعزيز دور المركز وأهميته كقلب نابض في المدينة بما ينعكس إيجابياً على تحقيق مستهدفات الرؤية الوطنية.